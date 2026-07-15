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Красноярский край запускает пилот по вакцинации от ВПЧ: первые итоги

Красноярский край запускает пилот по вакцинации от ВПЧ: первые итоги

КРАСНОЯРСК, 15 июля, ФедералПресс. В Министерстве здравоохранения Красноярского края обнародовали результаты стартового этапа региональной инициативы по бесплатной иммунизации против вируса папилломы человека.

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