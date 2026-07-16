Герой, спасший генерала: в ауле Понежукай увековечили память фронтовика Хаджеиндриса Хута

В ауле Понежукай состоялось знаковое событие: на доме Хажитеча Хута открыли мемориальную доску в честь его брата — легендарного разведчика и ветерана Великой Отечественной войны Хаджеиндриса Асланбечевича Хута.
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