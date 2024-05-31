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Врач Саламатина: одеяло с подогревом опасно для семи групп людей

Врач Саламатина: одеяло с подогревом опасно для семи групп людей

Одеяла и простыни с подогревом могут быть опасны для семи групп людей: с сахарным диабетом, при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей, с нарушениями чувствительности, онкозаболеваниями и с имплантированными устройствами, обеспечивающими работу сердца.

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