Врач Саламатина: одеяло с подогревом опасно для семи групп людей

Одеяла и простыни с подогревом могут быть опасны для семи групп людей: с сахарным диабетом, при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей, с нарушениями чувствительности, онкозаболеваниями и с имплантированными устройствами, обеспечивающими работу сердца.