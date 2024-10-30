В мире было только 44 таких случая: история британки Лоры Иствуд, забеременевшей “близнецами”, один из которых оказался паразитом

История Лоры Иствуд до сих пор поражает широкую общественность. 36-летняя британка на раннем сроке беременности узнала, что один из ее “близнецов” – моляр, однако ради второго ребенка она категорически отказалась от аборта.
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