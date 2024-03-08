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Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО

Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО

Губернатор Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днем. Он пожелал женам, матерям, дочерям военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, счастья, неиссякаемой энергии и скорейшего возвращения мужей и отцов домой.

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