Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО

Губернатор Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днем. Он пожелал женам, матерям, дочерям военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, счастья, неиссякаемой энергии и скорейшего возвращения мужей и отцов домой.