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Катар допустит на ЧМ-2022 по футболу только вакцинированных от коронавируса

Катар допустит на ЧМ-2022 по футболу только вакцинированных от коронавируса

Правительство Катара, где в 2022 году состоится чемпионат мира по футболу, потребует от болельщиков сделать прививки от коронавируса, об этом заявил в воскресенье, 20 июня, премьер-министр страны шейх Халид бин Халифа бин Абдель Азиз Аль Тани.

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