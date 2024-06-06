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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эл Хорфорд: «Уровень таланта молодых баскетболистов совершенно особенный. Очень впечатляет то, насколько готовыми они приходят в лигу»

«Когда тебя взяли на драфте, мне было 4 года. Как ты воспринимаешь новых молодых игроков в лиге?» – спросил 21-летний форвард «Хьюстона».

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