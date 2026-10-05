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«С перголами и полем для пиклбола»: в пермском лицее № 1 открыли ультрасовременный спорткомплекс

В Дзержинском районе Перми завершилось масштабное обновление спортивной инфраструктуры на территории лицея № 1 по улице Ветлужской, 89.

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