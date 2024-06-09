Мединский предложил отправить его учебник истории сотрудникам СБУ для прочтения

Помощник российского президента Владимир Мединский, реагируя на возбужденное СБУ уголовное дело из-за его участия в составлении учебника истории, отметил, что с удовольствием отправил бы данное пособие всем сотрудникам украинской спецслужбы для повышения уровня их образования.