Пенсионерка с ножом в саратовском ПВЗ 77-летняя женщина пришла в пункт выдачи заказов и отказалась от товара, который уже пришел.
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Пенсионерка с ножом в саратовском ПВЗ 77-летняя женщина пришла в пункт выдачи заказов и отказалась от товара, который уже пришел.
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