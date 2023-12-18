Apple готовит четвертое поколение AirPods

Аналитик Bloomberg Марк Гурман сообщил о том, что следующая версия беспроводных наушников Apple AirPods получит ряд функциональных нововведений, которые будут улучшать пользовательский опыт их владельцев.
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