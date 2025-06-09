Вернуть награбленное

Объёмы воровства чиновников, оказавшихся во властных структурах, зашкаливают О коррупции зашел разговор на проходившем недавно Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
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Комментарии
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Галина Малыхина
Отобрать всё не только у хапающих, но всей пасущейся на этой ниве родни, и отправить с голой попой куда подальше, например осваивать Крайний Север, или вообще лишить гражданства. В тюрьме они всё равно вывернутся...
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11 час.
АП
Анатолий Петраков
Читал что уже покрали конфискованные миллиарды и не могут найти.
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10 час.
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