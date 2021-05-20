США законодательно запретят признание Крыма частью России

ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыПолитикаСША законодательно запретят признание Крыма частью РоссииВашингтон на законодательном уровне планирует запретить федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена МамоноваНу пусть не признают,по факту Крым наш и точкаАльбина СкоблинаНам не жарко и не холодно. Крымчане тоже переживут. главное Россиия признала свое. своим и отстанется. А шакалы пусть воют и беснуются сколько угодно.Светлана Ефименкоони много чего не признают. но нам от этого не холодно не жарко. это наша страна и мы сами решаем, что нам выгодно! а они у себя пусть наводят порядок с пальбой и пожарами и с иммигрантами! СПАСИБО НАШЕМУ ПРИЗИДЕНТУ ПУТИНУ В.В. ЧТО У НЕГО УМНАЯ ГОЛОВА И ВСЕ ИХ КОЗНИ ОН УЖЕ ЗНАЕТ НАПЕРЕД! ДОЛГИХ ЛЕТ ЕМУ ЖИЗНИ И ТЕРПЕНИЯ!Петр ПетровичА России законодательно не признавать Калифорнию и Аляску в составе пиндосииигорь поляковДа как-то абсолютноКомментировать
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