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США законодательно запретят признание Крыма частью России

США законодательно запретят признание Крыма частью России

Вашингтон на&nbsp;законодательном уровне планирует запретить федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом.

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Елена Мамонова
Ну пусть не признают,по факту Крым наш и точка
Альбина Скоблина
Нам не жарко и не холодно. Крымчане тоже переживут. главное Россиия признала свое. своим и отстанется. А шакалы пусть воют и беснуются сколько угодно.
Светлана Ефименко
они много чего не признают. но нам от этого не холодно не жарко. это наша страна и мы сами решаем, что нам выгодно! а они у себя пусть наводят порядок с пальбой и пожарами и с иммигрантами! СПАСИБО НАШЕМУ ПРИЗИДЕНТУ ПУТИНУ В.В. ЧТО У НЕГО УМНАЯ ГОЛОВА И ВСЕ ИХ КОЗНИ ОН УЖЕ ЗНАЕТ НАПЕРЕД! ДОЛГИХ ЛЕТ ЕМУ ЖИЗНИ И ТЕРПЕНИЯ!
Петр Петрович
А России законодательно не признавать Калифорнию и Аляску в составе пиндосии
игорь поляков
Да как-то абсолютно

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