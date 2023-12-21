Власти Украины относятся к своим военным, как к скоту Юлия СоколоваПрезидент РФ, Владимир Путин, высказал решительное осуждение по отношению к действиям временщиков на Украине, которые, по его словам, оставляют своих раненых на произвол судьбы в условиях военных действий.