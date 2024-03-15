✅ В Ялте ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь отдал свой голос на выборах Президента РФ «Были люди, которых я уважал, на которых надеялся, я обязательно голосовал за них.
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✅ В Ялте ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь отдал свой голос на выборах Президента РФ «Были люди, которых я уважал, на которых надеялся, я обязательно голосовал за них.