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«Владивосток должен возглавлять человек, который понимает душу города»: главой города избран Константин Шестаков

«Владивосток должен возглавлять человек, который понимает душу города»: главой города избран Константин Шестаков

Дума города Владивостока приняла к сведению отчёт о результатах деятельности главы и администрации города Владивостока по итогам работы в 2025 году и избрала главой города Владивостока Константина Шестакова.

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