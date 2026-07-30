«Владивосток должен возглавлять человек, который понимает душу города»: главой города избран Константин Шестаков

Дума города Владивостока приняла к сведению отчёт о результатах деятельности главы и администрации города Владивостока по итогам работы в 2025 году и избрала главой города Владивостока Константина Шестакова.
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