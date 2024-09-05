Политика как он...
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Член ОП Рогов: беспилотник зашёл в воздушное пространство Белоруссии

Член ОП Рогов: беспилотник зашёл в воздушное пространство Белоруссии

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что, по данным мониторинговых ресурсов, БПЛА зашёл в пространство Белоруссии.

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