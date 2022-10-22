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Лука Дончич – о Морэнте: «Джа умеет все. У него нет слабых мест»

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич отдал должное лидеру «Гризлис» Джа Морэнту. В субботу Дончич в седьмой раз за карьеру сыграет против Морэнта.

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