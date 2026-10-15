Стартовали продажи семиместного Tenet T9. Российский автобренд расширил линейку флагманского кроссовера в сегменте SUV-D: теперь машину можно взять не только с пятиместным салоном, но и в конфигурации «5+2».
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