Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Белый господин" стал "мясом": Американцы массово гибнут на СВО - западная пресса подняла тревогу

"Белый господин" стал "мясом": Американцы массово гибнут на СВО - западная пресса подняла тревогу

На фронтах СВО происходит немыслимое. Там массово гибнут американцы - наёмников начали кидать в те самые бессмысленные штурмы, куда раньше отправляли украинцев или других, более "дешёвых" иностранцев вроде колумбийцев.

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