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Овечкин сократил отставание от канадца Гретцки до 43 голов

Овечкин сократил отставание от канадца Гретцки до 43 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Каролиной Харрикейнз» забил 850-й и 851-й голы в НХЛ, сократив отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 43 голов.

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