«Ростех» начал производить порох из древесной целлюлозы

Как рассказал в беседе с ТАСС индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, заводы корпорации начали производить порох для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы.
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