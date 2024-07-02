Беллингем сравнил себя с Роналду после гола в игре со Словакией

Полузащитник сборной команды Англии по футболу Джуд Беллингем рассказал, что почувствовал себя португальским нападающим Криштиану Роналду в момент гола через себя в игре 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.
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