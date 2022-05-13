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Быть красивой в 60.

Быть красивой в 60.

Подология, нутрициология - науки о красоте внешней и внутренней.Изменить пищевые привычки, составить оптимальный рацион и режим приема пищи, рекомендовать необходимые биологически активные добавки и витамины входит в обязанности нутрициологов.

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