Быть красивой в 60.

Подология, нутрициология - науки о красоте внешней и внутренней.Изменить пищевые привычки, составить оптимальный рацион и режим приема пищи, рекомендовать необходимые биологически активные добавки и витамины входит в обязанности нутрициологов.
Подология, нутрициология - науки о красоте внешней и внутренней.Изменить пищевые привычки, составить оптимальный рацион и режим приема пищи, рекомендовать необходимые биологически активные добавки и витамины входит в обязанности нутрициологов.
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