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«Если Саутгейт выиграет Евро, рыцарский титул надо давать. Это великое событие и большой вклад в английский футбол». Канчельскис о тренере Англии

«Если Саутгейт выиграет Евро, рыцарский титул надо давать. Это великое событие и большой вклад в английский футбол». Канчельскис о тренере Англии

– Видно, что англичане были сильнее сегодня. Критика? Они, несмотря на это, выполняют задачу. Что касается финала, то там все может быть.

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