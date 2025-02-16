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Играет ли антироссийская Европа еще какую-то роль? – немецкое СМИ о разговорах в Мюнхене

Играет ли антироссийская Европа еще какую-то роль? – немецкое СМИ о разговорах в Мюнхене

  Входящее в «большую тройку» серьезных СМИ ФРГ издание Süddeutsche Zeitung: анализирует ход Мюнхенской еонференции по безопасности и задается неожиданным вопросом: «Играет ли Европа еще какую-то роль?» «Три министра иностранных дел и одна женщина-министр иностранных дел заняли свои места на главной сцене.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Весь сброд собрался и  что-то там  придумывают. теперь олигархов решили потрясти.
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13 час.
vad0000
сброд собрался и обосрался , только друг другу об этом пока не говорят
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12 час.
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