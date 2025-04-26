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Калужские следователи проводят проверку по факту гибели 45-летнего мужчины при пожаре

Калужские следователи проводят проверку по факту гибели 45-летнего мужчины при пожаре

Калужские следователи проводят проверку по факту гибели 45-летнего мужчины при пожаре. Как сообщает СУ СК России по Калужской области, в ночь на 26 апреля 2025 года в ходе тушения пожара в одной из квартир дома в Ермолино было обнаружено тело хозяина.

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