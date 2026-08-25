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Регионы России

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Пользователи Qplus открыли почти 500 тысяч электронных кошельков

Пользователи Qplus открыли почти 500 тысяч электронных кошельков

Финтех-группа «Заимер», объединяющая платформы кредитования физических и юридических лиц, банков и цифровых сервисов, объявила о первых результатах запуска электронного кошелька Qplus, созданного на базе КПБ «Евроальянс».

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