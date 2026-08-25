Пользователи Qplus открыли почти 500 тысяч электронных кошельков

Финтех-группа «Заимер», объединяющая платформы кредитования физических и юридических лиц, банков и цифровых сервисов, объявила о первых результатах запуска электронного кошелька Qplus, созданного на базе КПБ «Евроальянс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии