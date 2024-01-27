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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
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Всем пора на кладбище – Стас Барецкий придумал наказание для иностранных агентов

Всем пора на кладбище – Стас Барецкий придумал наказание для иностранных агентов

Шоумен Стас Барецкий сделал новое провокационное заявление. Не так давно общественность удивлялась его выпадам в сторону Примадонны, якобы дети Максима Галкина* и Аллы Пугачевой – это общие дети Аллы Борисовны и Стаса.

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