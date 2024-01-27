Всем пора на кладбище – Стас Барецкий придумал наказание для иностранных агентов

Шоумен Стас Барецкий сделал новое провокационное заявление. Не так давно общественность удивлялась его выпадам в сторону Примадонны, якобы дети Максима Галкина* и Аллы Пугачевой – это общие дети Аллы Борисовны и Стаса.
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