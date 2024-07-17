Россиянам отсоветовали заправлять кондиционеры автомобилей на обочине

Технический директор сети автосервисов Никита Родионов в беседе с «Российской газетой» предупредил россиян, чем может быть опасна заправка кондиционеров автомобилей в мобильных пунктах, которые можно встретить как в черте города, так и в ближайших пригородах.
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