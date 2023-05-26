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Названы актрисы, которые сыграют Китану и Джейд во второй части «Мортал Комбат»

Названы актрисы, которые сыграют Китану и Джейд во второй части «Мортал Комбат»

Создатели второй части «Мортал Комбат» раскрыли имена актрис, которые сыграют роли Китаны и Джейд в продолжении боевика «Мортал Комбат».

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