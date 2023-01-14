Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Nurieva
    ну давай.попробуй. герой диванный. Может ты на его место поедешь Родину защищать? За компьютером все храбрые и все зн...Кадыров назвал кр...
  • В К
    Этому ублюдку засунуть в сраку дудку!Дуда заявил катег...
  • саша дмитренко
    наглеет,,пора  ему  ошейник  строгий  надеть,,,,Кадыров назвал кр...

Постпред при ООН Небензя: в Киеве не скрывают, что «мир по-украински» означает капитуляцию России

Постпред при ООН Небензя: в Киеве не скрывают, что «мир по-украински» означает капитуляцию России

В Киеве не скрывают то, что «мир по-украински» означает капитуляцию Российской Федерации. На это, как информирует ТАСС, указал Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх