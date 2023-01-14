Постпред при ООН Небензя: в Киеве не скрывают, что «мир по-украински» означает капитуляцию России

В Киеве не скрывают то, что «мир по-украински» означает капитуляцию Российской Федерации. На это, как информирует ТАСС, указал Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.
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