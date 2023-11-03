Воскресенский открытый конкурс самодеятельного народного творчества «РИО — РИТА 55+» уже в девятый раз состоялся во дворце культуры «Юбилейный» в рамках реализации программы губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье».
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