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Конкурс «РИО — РИТА 55+» собрал в ДК «Юбилейный» в Воскресенске более 700 человек

Конкурс «РИО — РИТА 55+» собрал в ДК «Юбилейный» в Воскресенске более 700 человек

Воскресенский открытый конкурс самодеятельного народного творчества «РИО — РИТА 55+» уже в девятый раз состоялся во дворце культуры «Юбилейный» в рамках реализации программы губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье».

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