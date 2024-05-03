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Байден заявил, что протесты студентов не изменят политику в отношении Израиля

Байден заявил, что протесты студентов не изменят политику в отношении Израиля

Президент США Джо Байден заявил, что демонстрации американских студентов в поддержку палестинского народа не заставят Белый дом изменить политику в отношении Ближнего Востока и не повлияют на отношения с Израилем, передает "Интерфакс".

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