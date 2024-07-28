Екатерина Прокопьева поздравила северян с Днем Военно-Морского Флота

Уважаемые военные моряки, ветераны флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником!Уважаемые военные моряки, ветераны флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником!Именно с создания флота началось становление России как крупнейшей мировой державы.
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