CBC: Канада потратит 900 млн долларов на усиление охраны границы с США

Канада потратит на усиление охраны границы с США около 900 миллионов американских долларов. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на нового министра финансов страны Доминика Леблана, ранее занимавшего пост министра общественной безопасности.
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