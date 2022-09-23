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Референдум на Юге Украины: глупость или необходимость?

Референдум на Юге Украины: глупость или необходимость?

Сегодня многие обозреватели начали думать и высказываться на тему обращений общественных палат Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР) и Херсонской областей к руководству о назначении референдумов, главным вопросом которых станет присоединение к России.

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