Нетрезвый водитель DAIHATSU MIRA насмерть сбил пенсионерку в Тайшете

Автоавария случилась утром 6 марта на улице Транспортная города Тайшет. Как установили госавтоинспекторы, пенсионерка 1947 года рождения переходила дорогу в неустановленном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
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