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«Сау бул, Җәй!»: 12 сентябрьдә «Елмай» паркында балалар ярминкәсе була

Шимбә көнне, 12 сентябрьдә, «Елмай» балалар паркында җәйге сезонны тәмамлау уңаеннан балалар ярминкәсе уздырыла.

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