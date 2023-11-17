Депутат Госдумы с Алтая предложила создавать больше мест для кормления детей

Чтобы семьи с детьми не испытывали стресс, когда посещают общественные места Депутат Госдумы Нина Останина обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой сделать обязательным создание комнат матери и ребенка в парках, торговых центрах, кафе, вузах и колледжах, пишет "Парламентская газета".