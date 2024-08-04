«Буржуйка»: яркая закуска с эффектной подачей

Спешите ухватить свой кусочек: эта закуска заканчивается в мгновение ока. Ну или руководствуйтесь принципом «сама ам, а другим не дам!» и готовьте эту красоту исключительно для себя любимой 😉 Здесь минимум ингредиентов, но они настолько друг другу проходят, что ни убавить ни прибавить! Любительницы изысканных вкусовых сочетаний точно оценят.