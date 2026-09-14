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Там, где раньше выпускали Volkswagen и Skoda. Автомобили Volga начали собирать в Нижнем Новгороде по полному циклу — машины проходят 19 этапов антикоррозийной обработки

Там, где раньше выпускали Volkswagen и Skoda. Автомобили Volga начали собирать в Нижнем Новгороде по полному циклу — машины проходят 19 этапов антикоррозийной обработки

Катафорез, мастика и воск в скрытых полостях Российская марка Volga запустила производство автомобилей по полному циклу: выпускают их в Нижнем Новгороде — там, где раньше выпускали автомобили Volkswagen и Skoda.

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