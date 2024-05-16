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Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке

Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке

Источники в пророссийском подполье Херсона сообщили, что мобилизованные украинцы содержатся в одном месте — на территории бывшей автошколы, которая ранее использовалась как вытрезвитель, передает РИА Новости.

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