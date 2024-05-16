Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке

Источники в пророссийском подполье Херсона сообщили, что мобилизованные украинцы содержатся в одном месте — на территории бывшей автошколы, которая ранее использовалась как вытрезвитель, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии