Как голосовые данные россиян защитят законом

Фото: rbc.ru Важные новости России за неделю сообщают, что Елене, профессору одного из крупнейших университетов страны, позвонили и сообщили ужасную новость: ее брат попал в аварию, и срочно нужны деньги для решения вопроса.
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