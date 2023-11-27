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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун исполнил данк с сопротивлением Клинта Капелы

Джейлен Браун исполнил данк с сопротивлением Клинта Капелы

Форвард «Бостона» Джейлен Браун исполнил эффектный данк под занавес второй четверти матча с «Атлантой» (113:103).

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