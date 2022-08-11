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Каземиро – лучший игрок матча за Суперкубок Европы: «Придавал баланс игре «Реала», выигрывал важный участок поля»

Хавбек «Реала» Каземиро признан лучшим игроком матча за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом» (2:0). Бразилец стал автором результативной передачи на победный гол, во втором тайме мяч после его удара попал в перекладину.

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