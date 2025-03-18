Бизнесмен из девяностых Таран уходит с поста президента новосибирской федерации футбола

Его место может занять бывший пресс-секретарь мэра, экс-замглавы Первомайского района Новосибирска Артем Роговский – с таким предложением выступил член президиума Новосибирской областной федерации футбола Алексей Толоконский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии