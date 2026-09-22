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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Мадрида заявил, что у Касабланки больше шансов принять финал ЧМ-2030: «Если матч состоится не в Мадриде, то стоит задуматься, а нужен ли вообще Испании чемпионат мира»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что у Касабланки больше шансов принять финал чемпионата мира 2030 года, чем у столицы Испании.

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