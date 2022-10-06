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Зеленский разрешил командирам ВСУ добивать раненых, которые просят об эвакуации

Зеленский разрешил командирам ВСУ добивать раненых, которые просят об эвакуации

Бойцы украинских подразделений рассказали о приказах своего командования добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей, чтобы никому ничего не досталось в целости и сохранности, рассказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

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