Бойцы украинских подразделений рассказали о приказах своего командования добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей, чтобы никому ничего не досталось в целости и сохранности, рассказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
Бойцы украинских подразделений рассказали о приказах своего командования добивать своих же раненых и расстреливать дома мирных жителей, чтобы никому ничего не досталось в целости и сохранности, рассказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
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