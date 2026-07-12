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Кинолог Голубев: жара опаснее мороза для собак

Кинолог Голубев: жара опаснее мороза для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИА Новости подчеркнул, что экстремальные температуры вредны для любого организма, однако для собак летний зной представляет куда более серьезную угрозу, чем зимние морозы.

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